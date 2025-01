Amore alla prova 2023… e poi: le scelte finali e le coppie oggi

Quali coppie stanno ancora insieme e quali no dopo la fine di Amore alla prova 2023? Ecco cosa è successo quando il programma è finito.

Mercoledì 1 gennaio 2025 su Real Time è iniziata la terza edizione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno dove alcune coppie si scambiano i partner per alcune settimane per mettere alla prova il proprio amore. Questa è in totale la terza edizione del docs-reality (la seconda con questo format) facciamo allora un ripasso di quanto avvenuto nell’edizione precedente e vediamo quali coppie hanno deciso di restare ancora insieme quando il programmo è finito e quali sono scoppiate.

Amore alla prova 2023: spoiler sulle scelte finali

Le coppie protagonista di Amore alla prova 2023 (alla conduzione c’era Giulia De Lellis) erano state quattro: la prima composta da Valentina Martini e Massimiliano Abagnale, lei imprenditrice, lui modello e speaker radiofonico. La seconda da Lorena Melchionna e Emanuele Troiano: lei libera professionista, lui ristoratore. La terza da Jenifer Gomes e da Tommaso Ciuffi, lei imprenditrice, lui istruttore e pilota di rally. Infine l’ultima era quella composta dalla fotomodella Monia El Khalfane e dal farmacista Ugo Sorrentino.

Al termine del programma tutte e quattro le coppie avevano deciso di restare insieme, ma quando poi il programma è finito cosa è successo.

Valentina Martini e Massimiliano Abagnale stanno ancora insieme e la loro storia d’amore sta continuando a proseguire nel migliore dei modi. Procede nel migliore dei modi anche la storia d’amore tra Lorena Melchionna ed Emanuele Troiano: anche loro continuano a stare insieme.

Un’altra coppia la cui storia è proseguita anche dopo la fine del programma è quella composta da Jenifer Gomes e da Tommaso Ciuffi. E Monia El Khalfane e Ugo Sorrentino? Anche loro sono più innamorati che mai e continuano a vivere la loro storia d’amore.