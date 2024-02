Rabbia e lacrime nella scuola di Amici con alcuni commenti del prof Raimondo Todaro che non sono piaciuti agli allievi.

Si avvicina il Serale di Amici e con esso anche le tensioni tra professori e gli allievi per l’assegnazione delle maglie che valgono l’accesso alla fase finale. In questo senso, alcune parole del maestro Raimondo Todaro non sono affatto piaciute a Giovanni e Nicholas con quest’ultimo che si è sfogato in casetta e, poi, anche con alcuni professionisti.

Amici, Nicholas si arrabbia con Todaro

Raimondo Todaro

Tutto è nato da un confronto avuto in studio tra alcuni allievi e quattro professori, Rudy, Alessandra, Raimondo e Anna. Nello specifico a creare molta agitazione, sono state le parole di Todaro riguardo i ballerini.

Di fatto, l’insegnante ha spiegato che, prima di dare la maglia a Giovanni e Nicholas avrebbe preferito vederla assegnata ad altri.

Queste frasi hanno portato Nicholas a sentirsi molto sfiduciato e dubbioso: “Ha detto delle cose (Todaro ndr)… Io mi sono annullato, mi sto annullando e andando contro me stesso. Ma lui. Questa roba qua. Io sono stato un cogl***e a non alzarmi e dire qualcosa in quel momento. Dovevo parlare. Sentendomi l’ultimo degli scarti, non ce la faccio. Io preferisco andarmene a casa e dirgli quello che penso. Io me la sono sudata questa maglia. Far passare che se mi dà la maglia è un regalo, preferisco a questo punto andare a casa, sulle mie gambe e a testa alta”.

Successivamente Nicholas, ancora scosso e arrabbiato, ha voluto sentire il parere di alcuni ballerini professionisti: “Ieri è stato un momento particolare: siamo stati convocati insieme a Rudy, Todaro, Pettinelli e Celentano”, ha spiegato il ragazzo.

“Quello che è uscito da Raimondo è che ci siano ragazzi che lo meritano più di me. Solo quando questi avranno preso la maglia, allora la darà a me. Io penso di aver fatto un percorso duro, ho studiato tanto e volevo sapere anche un vostro parere. Io penso che dopo tutto quello che ho fatto ci debba andare al Serale perché lo merito”.

I professionisti hanno risposto di poter valutare “soprattutto il progresso” che a detta loro è stato “esponenziale”.

Staremo a vedere, quindi, se Todaro deciderà di dare la maglia al ragazzo e come andranno le cose.

Di seguito anche un post su X che riguarda quanto accaduto all’allievo della scuola: