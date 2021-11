L’ex fidanzato dell’allieva svela sui social di essere stato lasciato e sostiene che l’abbia fatto perchè le piaccia un suo collega.

La vulcanica Sissi Cesana è entrata da poco nella scuola di Amici e, in pochissimo, sta facendo già parlare di lei, da diversi punti di vista.

Intanto, ha letteralmente stregato i giudici con la sua voce, i quali se la sono contesa a dovere, lasciando a lei la decisione di dover scegliere il coach. Dopo una serie di riflessioni, Sissi ha optato per proseguire il suo percorso nel talent show con Lorella Cuccarini.

Tuttavia, un’altra vicenda, messa in luce dall’ormai ex fidanzato della ragazza, l’ha posta al centro dell’attenzione mediatica: il ragazzo, infatti, ha postato una piccata IG Story in cui ha affermato di esser stato lasciato telefonicamente dalla cantante e ha anche rivelato la motivazione. Secondo lui, infatti, a Sissi piace un altro allievo della scuola di Amici.

Ecco le sue parole: “Ve lo do io il gossip. Mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse. La verità è che le piace quello. Non mettete più ca** miei nei vostri post”. Ovviamente in molti hanno iniziato a ipotizzare chi fosse il ragazzo che abbia portato Sissi a lasciare il suo ex dopo un anno di relazione e, in molti, hanno subito pensato a due allievi: da una parte, Dario Schirone o dall’altra, il cantante Alex.

Che ne pensate?

