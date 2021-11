L’influencer, un po’ di malumore dopo la puntata per alcune dinamiche della Casa, rivela che potrebbe lasciare la Casa prima del tempo.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Come di consueto, al centro dell’attenzione è stata la vicenda che vede protagonista il triangolo Alex Belli– Soleil Sorge–Delia Duran.

La moglie dell’attore ha fatto nuovamente il suo ingresso, tuttavia, questa volta il confronto ha mantenuto dei toni tranquilli, se non addirittura amichevole. Dunque pare che si siano, almeno temporaneamente, placate le acque in questo senso.

Nonostante il buon esito di questo incontro, Soleil non è soddisfatta di come si stanno evolvendo alcune dinamiche nella Casa, tant’è che, nel post puntata, ha svelato proprio a Belli che ha intenzione di lasciare la Casa più spiata d’Italia prima del tempo.

Blogtivù riporta con precisione le sue parole in merito: “Pensavo in Mistery, non lo so, di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli“. Vi mostriamo qui il video del momento:

Soleil "Pensavo in mistery di parlare di qualcosa di interessante mio e invece no. Son 2 mesi che sto qua a non so fare cosa.

Io sicuramente il 13 esco di quì"



Come darle torto?! Anche se parla o fa qualcosa, tutto in puntata è solo triangoli inesistenti! #gfvip pic.twitter.com/uUijPzM8qo — Catia (@catiuz92) November 27, 2021

Che ne pensate? Presterà fede alle sue parole?

