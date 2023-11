Sfida immediata ad Amici dopo una prova voluta dalla maestra Celentano. A dare i voti, però, sono stati gli stessi allievi.

Grandi emozioni ma anche tante tensioni nella scuola di Amici. Complice l’avanzare delle fasi del programma, i professori risultano essere sempre più esigenti. Lo conferma anche una prova voluta da Alessandra Celentano nella quale i ballerini si sono dovuti esibire e, allo stesso tempo, si sono reciprocamente valutati con voti dal 4 al 7. Quello che non si sarebbero aspettati, e che hanno scoperto dopo, però, è che l’ultimo in classifica sarebbe andato in sfida immediata…

Amici, arriva la sfida immediata

Alessandra Celentano

Nel corso del daytime odierno di Amici, come detto, la maestra Celentano ha optato per una prova di danza con valutazione data dagli stessi ballerini. Dopo le varie esibizioni, la professoressa ha spiegato ai ragazzi che l’ultimo in classifica sarebbe andato in sfida immediata.

La graduatoria, per certi versi, è stata sorprendente e ha portato al risultato di Chiara ultima e, dunque, prossima alla sfida.

Una situazione che la ragazza non si attendeva e, anche per questo, il crollo emotivo è stato scontato. “No ragazzi, non così. Io pensavo sarebbe stata la mia settimana e non avrei mai immaginato una cosa simile”, ha detto Chiara ai compagni.

“Non me la prendo neppure con voi per i voti, ci sta. Questione anche di gusti. Ma proprio non me l’aspettavo”, ha aggiunto.

I ragazzi hanno provato a consolarla ma la danzatrice è scoppiata in lacrime molto dispiaciuta per la situazione.

Da notare come Chiara sia finita ultima con una media voto di 5,42 mentre sopra di lei tutti gli altri con Dustin al primo posto con 6,85.

Staremo a vedere come andrà la sfida per la ragazza. Probabilmente nel prossimo daytime o nella puntata di domenica si avranno aggiornamenti.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la reazione della ballerina: