Ad Amici è sempre più alta la tensione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che “combattono” per alcuni compiti assegnati a Holy Francisco.

Continuano le tensioni ad Amici, ma non tra i ragazzi, bensì tra i professori. Ormai è guerra aperta tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per via di un compito che il maestro sta assegnando a Holy Francisco, alunno della donna, e che quest’ultima proprio non vuole far fare all’allievo. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, ecco l’ennesimo “affronto”.

Amici, guerra tra la Pettinelli e Zerbi: cosa è successo

Anna Pettinelli

Ormai da qualche giorno, nella scuola di Amici, è battaglia, per non dire guerra, tra la Pettinelli e Rudy Zerbi. Il motivo è Holy Francisco a cui il professore sta provando ad assegnare un compito da tempo trovando ogni volta risposta negativa dall’altra parte.

Anche nel corso del daytime odierno, le cose non sono andate bene. La Pettinelli, infatti, all’ennesima canzone di Tiziano Ferro ricevuta dal suo alunno, ha reagito ancora negativamente. “La sua unica intenzione è metterti in ridicolo”.

Niente Sere Nere, come niente Imbranato e Il regalo più grande. In tutti e tre i casi la risposta al compito ricevuto è stata un secco “no”.

Ora, però, è arrivata anche una controproposta. La professoressa, infatti, ha chiesto a Holy se se la sentisse di cantare Perdono, sempre di Tiziano Ferro. In questo caso il giovane è parso più a suo agio. “Così ce lo leviamo di torno sto compito”, ha detto l’insegnante facendo riferimento alle insistenti richieste di Zerbi.

Staremo a vedere se ci saranno novità e soprattutto se prima della prossima puntata in studio Zerbi proverà ancora a convincere Holy a cantare una canzone di Ferro.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la reazione dello studente e della sua insegnante al compito di Zerbi. Nei commenti è possibile vedere anche come questa situazione viene presa dai telespettatori, apparentemente un po’ stufi della presa di posizione dei due prof: