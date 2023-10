Attraverso una storia su Instagram, Elettra Lamborghini ha condiviso un ricordo molto profondo relativo alla sua vita.

Ne ha spesso parlato, spiegando che per lei sia stata una perdita troppo grande. Adesso, con una storia su Instagram, Elettra Lamborghini non nasconde il dolore per la perdita della sua cavalla Lolita. L’ereditiera, con il cuore in mano, ha dedicato un pensiero alla sua amata amica che non c’è più ricordando la grande importanza avuta in alcuni momenti di grande difficoltà.

Elettra Lamborghini e il pensiero per la cavalla

Elettra Lamborghini

“Amore mio sono già passati tre anni. Da quel giorno la mia vita non è stata più la stessa e ancora oggi sto imparando ad averti nel mio cuore come un ricordo bellissimo. Ma non è facile”, ha esordito nella sua storia Instagram dove è ritratta proprio in compagnia della cara amica animale.

“Perché per me tu non sei stata solo un ricordo. Spesso mi vieni a trovare mentre sogno e sei bellissima, come sempre, mi fai così felice. Sei proprio tu e non sei cambiata. Sei stata la mia migliore amica, la mia fuga, la mia roccia. Abbiamo passato così tanti bei momenti insieme”.

La bella Elettra ha anche aggiunto: “Quando mi chiedono cos’è per me la felicità ancora dopo tre anni penso a quando eravamo solo io e te sulle colline. Io, te e il cielo e la terra e nessun altro. Questa è una ferita ed un dolore che non andrà mai via, purtroppo. Confido solo nel tempo e mi rincuora solo sapere che ogni giorno in più in questa terra per me è un giorno in meno al momento in cui ti riabbraccerò. Cosa darei per riaverti”.

Questo era stato il post con l’annuncio della scomparsa di Lolita:

Di seguito, invece, un altro post Instagram della cantante ed ereditiera con il suo attuale amico animale: