Un motivo speciale per diventare tatuatrice per un giorno: Natalia Paragoni ha sorpreso tutti con un tatuaggio fatto al suo Andrea Zelletta.

Nelle scorse ore Natalia Paragoni aveva raccontato ai suoi seguaci di essersi fatta tatuare alcuni simboli per la sua piccola figlia neonata, Ginevra. Adesso, attraverso un filmato condiviso da quello che supponiamo sia, oltre ad un vero e bravo tatuatore, anche un suo amico, Gabriele Anakin (questo il suo nome social), ecco che i fan dell’influencer sono venuti a conoscenza del fatto che la ragazza si sia improvvisata, in prima persona, tatuatrice per il suo Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni, il tatuaggio ad Andrea Zelletta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Nel filmato condiviso da Gabriele_Anakin su TikTok, infatti, è stato possibile vedere come la bella Natalia sia diventata tatuatrice per un giorno. Dopo essersi allenata su una banana e su un pompelmo, la ragazza è passata direttamente sul compagno Andrea per scrivere la parola Ginevra, ovvero il nome della loro bambina.

Con qualche iniziale difficoltà, l’influencer ha fatto un bel lavoro sulla frutta. Ben diverso quanto poi avvenuto col braccio del compagno. Dal filmato, infatti, è lei stessa ad ammettere qualche problema: “Pensavo che fosse più facile”, “Guarda la N, fammela sistemare”, ha detto.

Sotto gli occhi attenti dell’amico tatuatore, poi, il risultato è stato comunque positivo: “Diciamo che poteva andare meglio, ma anche peggio”, ha commentato l’esperto. Sul braccio di Zelletta, ecco la scritta sistemata: “Cosa non si fa per amore”, ha detto il giovane.

Nei commenti al video, tantissimo affetto e grande ironia: “Maestro insegnami a fare i tatuaggi”, “Sei bravissimo come insegnante”, hanno scritto alcuni. “Che belli che siete e quanto amore tra voi”, hanno detto alcuni sulla Paragoni e Zelletta. “Molto dolci, che coppia affiatata. Bravi”, si legge ancora.

