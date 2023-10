Molti utenti del web e telespettatori si sono accorti che il Grande Fratello ha deciso di censuare Letizia Petris. Cosa è successo.

Fa discutere l’ennesima scelta controversa del Grande Fratello a proposito di censure e argomenti da non mandare in onda in tv. In questo caso protagonista è stata Letizia Petris che, mentre parlava della sua relazione passata con una donna, di fatto, è stata “stoppata” o meglio, ai telespettatori non è stato dato modo di sentire completamente il suo discorso.

Grande Fratello, Letizia Petris censurata

Nelle scorse ore, Letizia Petris si è trovata a parlare con gli altri concorrenti del GF. Tra i vari temi trattati anche alcuni molto privati. Alla donna, infatti, è stato chiesto di raccontare qualche dettaglio in più sulla sua esperienza, passata, con una donna.

Lei, infatti, aveva già spiegato di essere stata protagonista di una relazione con una persona del suo stesso sesso. Una cosa che ha suscitato la curiosità dei vari concorrenti. La Petris ha iniziato a raccontato in giardino qualcosa salvo poi venire, di fatto censurata. La regia, infatti, quando la donna stava parlando, ha spostato l’attenzione sui ragazzi che si trovavano poco distanti da lì facendo perdere buona parte del discorso della gieffina.

La regia ha scelto di far sentire solo a tagli le parole di Letizia: “Io ero uscita da una relazione stra tossica, orripilante. Mi aveva destabilizzato la vita. Ero in questo bar che facevo le foto e vedo questa ragazza che mi faceva delle avance […]. Lei si sedeva in un modo. Mi puntava e io ingenua proprio perché non avevo mai pensato ad una donna in quel modo. Avevo 17-18 anni”.

Queste alcune delle parole che la produzione ha scelto di far sentire creando, anche in questo caso, la polemica da parte di molti utenti che hanno parlato, senza mezze misure, di “censura”.

Di seguito anche uno dei tanti post sui social dove gli utenti si lamentano per la censura: