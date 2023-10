Parole decisamente misteriose per Sonia Bruganelli che ha fatto subito scatenare i rumors sul suo conto. Cosa avrà voluto dire?

Non si sottrae al gossip e ai rumors Sonia Bruganelli che col suo ultimo messaggio condiviso su Instagram ha generato tantissima curiosità tra i suoi seguaci e non solo. L’ormai ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto un pensiero enigmatico che ha generato diverse indiscrezioni in merito alla possibilità di rivederla al Grande Fratello…

Il messaggio di Sonia Bruganelli e i rumors sul GF

Sonia Bruganelli

Solo lei può sapere realmente a cosa si riferisse. Certo è che la frase scelta dalla bella Sonia lascia ampio spazio all’immaginazione. La donna ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram con una frase decisamente misteriosa. “Il tempo che passa mette cose e persone al proprio posto“. Il tutto accompagnato da una clessidra ad inizio frase e una emoticon dell’occhiolino alla fine.

Difficile sapere a cosa si sia riferita la donna ma in tantissimi, come si vede nei commenti al suo contenuto, hanno subito associato il messaggio alla possibilità di vederla di nuovo al Grande Fratello nelle vesti di opinionista. La Bruganelli, infatti, al netto di qualche screzio, poi risolto, in passato con la Salemi, era sempre molto apprezzata per il suo modo di porsi e di commentare le vicende della Casa.

Staremo a vedere se il riferimento sarà stato davvero per il reality oppure riguarda, invece, la sua vita privata.

Di seguito il post Instagram della donna con i vari commenti che hanno associato il suo pensiero ad un possibile ritorno come opinionista del GF: