Dopo la prima puntata del Serale, ad Amici si pensa già alla prossima. In casetta ecco il guanto di sfida che ha messo in crisi Gaia.

Daytime ricco di emozioni ad Amici. Dopo il riassunto della prima puntata del Serale andata in onda sabato, ecco che nella casetta, i ragazzi hanno iniziato a ricevere i guanti di sfida per la seconda serata dello show. In particolare è arrivato un nuovo lavoro per la ballerina Gaia da parte di Alessandra Celentano. Un compito difficile che l’ha messa in crisi, anche a livello personale.

Amici, il guanto di sfida per Gaia

In casetta, come detto, è arrivato subito un nuovo guanto in vista della seconda puntata del Serale. A riceverlo, Gaia da parte della Celentano che, dopo il rifiuto della scorsa puntata, ha optato per qualcosa di simile.

Dalla pole dance si è passati ad un compito di lap dance. “Io posso imparare qualcosa in più facendo questo compito. Per me potrebbe essere un guanto equo. Io non mi sento sexy. Ma è una questione mia personale. Non mi sento così, però, nella danza devi anche saper mostrare cose… anche fingere. Sicuramente è una bella sfida…”, ha detto la ragazza inizialmente accettando il guanto. Poi, però, le cose sono cambiate dopo quando ha iniziato a fare le prove.

La maestra Celentano ha deciso di assegnare un guanto di sfida "Lap dance" e Gaia reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/pme82ODaGt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2024

Le lacrime della ballerina

La ballerina, infatti, una volta iniziata la prima giornata di lavoro e prove, è crollata sentendosi inadeguata rispetto a quel tipo di danza. “Cosa mi fa stare male? Mi vedo e mi sento ridicola. Non lo so. Così mi sento”, ha detto Gaia sfogandosi con Marisol.

La giovane ha evidenziato alcuni problemi con la propria fisicità e “sensualità”. “Mi vedo proprio brutta”, ha detto ancora mostrando difficoltà sia a livello personale che nella coreografia.

Staremo a vedere se la ragazza riuscirà a superare questo momento di sconforto o meno.

Di seguito anche un post su X del programma con le parole della ballerina: