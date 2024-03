Un gesto che vale tantissimo, quello di Belen Rodriguez per i bambini del Gaslini di Genova. L’argentina ha fatto visita ai più sfortunati.

Una visita che vale tantissimo quella di Belen Rodriguez all’ospedale Gaslini di Genova. L’argentina, vestita da Pocahontas, è stata protagonista di un incontro davvero speciale con i bambini ricoverati nella nota struttura e con i loro genitori. Sui social, anche i pensieri e le foto di queste ore davvero molto sentite e importanti per tutti.

Belen come Pocahontas: il gesto al Gaslini

Belen Rodriguez

A raccontare la particolare esperienza vissuta oggi dai pazienti del Gaslini è stata la stessa struttura ospedaliera tramite alcune foto condivise sui social.

“Oggi la nostra amica Belen Rodriguez, vestendo i panni di Pocahontas insieme a Elsa di Frozen alias Matilde Bruzzone, imprenditrice nel mondo della sanità, è venuta a trovarci accompagnata dall’ambassador del Gaslini Vanni Oddera e a tutto il suo team”, ha scritto il profilo ufficiale del Gaslini.



“Il gruppo è stato accolto dal direttore generale Renato Botti e del direttore amministrativo Giuseppe Pintor al Padiglione 20, per poi visitare diversi reparti del nostro Istituto. Era presente anche la coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini. Grazie a Belen e Matilde per aver condiviso abbracci e sorrisi con i nostri piccoli e le loro famiglie e grazie, come sempre, a Vanni Oddera e ai suoi amici per rendere ogni visita speciale, piena di gioia e amore”.

Nel contenuto condiviso anche alcune foto delle ore trascorse dalla donna e dagli altri protagonisti insieme ai pazienti.

Il messaggio dell’argentina

Nello specifico la bella Belen ha poi voluto condividere un pensiero molto personale su quanto vissuto in prima persona: “Spesso e volentieri capita di dare per scontato tante cose, e dico tante, perché rimango della idea che le semplici cose, come l’amore, un abbraccio significativo, due occhi che si parlano senza parole, il tramonto, la mia dolce luna, la gentilezza, l’umanità, l’empatia, l’intelligenza emotiva sono tutte ‘cose’ che non si possono comprare, sono gratis e alla portata di tutti”, le frasi della Rodriguez.

“Per questo dobbiamo essere gratti alla vita, per averci donato tutte queste meraviglie, e preghiamo per essere in salute, perché senza una buona salute nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Quindi fondamentalmente, ringraziamo ogni medico, primario, infermiere che lavorano lì dentro questa struttura meravigliosa come il Gaslini, che vegliano su queste anime incredibili, che spesso e volentieri sorridono molto di più di tanti altri”.

Infine un pensiero anche a tutte le mamme e ai papà di questi piccoli più sfortunati: “Ps. E voi genitori che ho avuto l’onore di incontrarvi oggi siete i miei eroi preferiti“, ha concluso la showgirl.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina: