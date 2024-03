Le esibizioni degli allievi di Amici sono state valutate dal pubblico. La classifica ha stupito tutti con la maestra Celentano “dominante”.

Le ultime due puntate del daytime di Amici sono state dedicate a delle particolari esibizioni dei ragazzi. Tutti gli allievi, infatti, si sono mostrati tra canto e ballo davanti ad un grosso numero di persone presenti in studio che hanno votato e dato vita ad una classifica che, nel risultato finale, è stata sorprendente.

Amici, la classifica del pubblico: “Domina la Celentano”

Alessandra Celentano

Chiamati ad esibirsi in ordine sparso davanti al pubblico presente in studio, i ragazzi della scuola di Amici si sono fatti vedere tra canti e balli. Si è trattato di un qualcosa di inedito per loro e, anche per questi, tanti erano molto emozionati ad essere giudicati proprio da coloro che, di solito, fanno “solo” il tifo.

Dopo le varie esibizioni, la classifica che è venuta fuori è stata, come anticipato, davvero sorprendente. A vincere, con una media altissima di 9.39 sono stati Dustin e Marisol, entrambi allievi di Alessandra Celentano.

Anche per questo, tra le prime reazioni alla graduatoria, alcuni ragazzi hanno ironizzato: “Beh, la Celentano domina…”.

Tra i ragazzi, Mida ha detto: “Cavolo, bravissimi. Erano tanti quelli del pubblico. In pratica vi hanno dato quasi tutti 10. Complimenti”.

Al netto della gioia per i primi, gli ultimi in classifica non l’hanno presa affatto bene.

Di seguito anche il post su X del programma con tutta la classifica:

Per i cantanti e i ballerini è arrivato il momento di scoprire la classifica! #Amici23 pic.twitter.com/klF05D8Ibf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 28, 2024

Nicholas e Sofia, malumore dopo la classifica

Se nella zona alta della classifica Dustin e Marisol hanno esultato, nelle retrovie gli umori sono stati decisamente diversi. Nicholas è rimasto turbato per il mancato apprezzamento del pubblico e lo stesso è capitato a Sofia.

La ragazza, infatti, ha sfogato tutte le sue perplessità: “Dicono che faccio schifo in pratica. Ho paura di non riuscire a far cambiare loro idea. Non mi piace questa cosa. Credo di non avere il tempo per far vedere cosa so fare”.

Staremo a vedere se alla prossima puntata del Serale, i due ragazzi saranno in grado di prendersi positivamente la scena.