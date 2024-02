Ancora scintille ad Amici con la maestra Anna Pettinelli che ha preso una decisione dopo essersi scontrata con colleghi e allievi.

L’addio di Ayle dalla scuola di Amici nelle scorse giornate ha generato un vero e proprio caso nel programma di Maria De Filippi. Il giovane aveva chiesto di lasciare la trasmissione per svariate ragioni salvo poi, con una telefonata, dopo essere rientrato a casa sua, cambiare idea e proporsi per rientrare in gioco. A decidere sulla riammissione doveva essere Anna Pettinelli che, prima di farlo, ha ascoltato il parere di colleghi e allievi con i quali si è scontrata.

Amici, Anna Pettinelli riammette Ayle

Anna Pettinelli

Nel corso degli ultimi daytime di Amici, la “questione Ayle” si è presa la scena. Il ragazzo aveva chiesto con insistenza di poter andare via abbandonando il programma. Dopo averci pensato bene e aver sentito la sua insegnante, Anna Pettinelli, aveva ricevuto ovviamente l’ok per l’addio.

Peccato che, dopo essere tornato a casa, dopo poche ore abbia chiamato la produzione per rientrare. Prima, però, di farlo, la decisione è stata affidata alla sua stessa maestra. La speaker radiofonica si è confrontata con colleghi e allievi e dopo svariate discussioni ha deciso di riammettere il cantante nella classe.

“Siamo io e Lorella più due ragazzi, contro 25 mi pare”, ha detto facendo la conta di chi era a favore della riammissione e chi no. “Io mi prendo questa responsabilità perché credo che Ayle abbia capito”.

Tornato nella scuola, Ayle ha ringraziato la maestra e si è scusato per la sua decisione precedente promettendo di “rigare dritto” da qui in futuro. Staremo a vedere se davvero andrà in questo modo.

Di seguito anche il post Instagram con la discussione tra professori, Maria e allievi che ha poi portato alla decisione della Pettinelli di riammettere Ayle nella classe: