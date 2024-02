Una coppia giovane e che procede spedita: parliamo di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, pizzicato “in love” dai paparazzi.

Lei è una ballerina di successo, lui un giovane attore che con ‘Mare Fuori’ è diventato famosissimo. Insieme formano una coppia super che, a quanto pare, sta andando a gonfie vele. Stiamo parlando di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo che sono stati pizzicati in un momento molto dolce dai fotografi di Chi.

Elena D’Amario in love con Massimiliano Caiazzo

Nel giorno di San Valentino, Chi ha pubblicato uno scatto romantico della coppia formata da Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo che passeggiano per mano per le vie di Roma, città dove i due convivono.

La ballerina e l’attore stanno insieme oramai dalla scorsa estate e a quanto pare il feeling tra loro è stato molto importante dato che sono andati subito a convinvere. Non solo. Per Chi, i due potrebbero avere progetti importanti per il futuro. La donna, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma, anche se, al momento, non sembrano esserci bambini in programma, chissà che presto i due non possano pesanrci.

Sui social, il settimanale ha aggiunto: “Chi ha sorpreso l’attore e la ballerina per le vie di Roma. La coppia è inseparabile dalla scorsa estate ed Elena non ha nascosto di voler diventare mamma, ma intanto entrambi si godono il successo: lui come star di ‘Mare Fuori’, lei come protagonista ad Amici'”.

Staremo a vedere se le cose tra i due andranno bene anche nell’ottica di formare una famiglia. I loro fan certamente lo sperano…

Di seguito anche il post su Instagram di Chi con le immagini della coppia:

