Dopo il secondo posto a Sanremo 2024, Geolier vuota il sacco sui voti e sulle preferenze tra i vari cantanti che hanno partecipato.

Fatta eccezione per la vincitrice Angelina Mango, a Sanremo 2024, ad essersi preso la scena è stato Geolier. Il rapper napoletano ha portato la sua musica e molto di Napoli sul palco dell’Ariston ottenendo uno storico secondo posto finale. Il cantante, nei giorni sanremesi, è stato seguito da Nicolò De Devitiis che ha documentato tutti i retroscena del Festival per ‘Le Iene’.

Geolier, la votazione e la preferenza a Sanremo

Geolier

Nel corso del servizio andato in onda nell’ultima puntata de Le Iene, Geolier ha fatto vedere alcuni retroscena relativi ai giorni a Sanremo.

Tra i vari passaggi mostrati anche quelli legati alle sue abitudini prima delle esibizioni, le tensioni con la stampa e le preferenze musicali legate agli altri artisti che si sono esibiti.

Sulla serata delle cover e i fischi ricevuti dall’Ariston, il rapper ha detto: “Io penso che al primo posto ci poteva stare pure Mahmood o Fred De Palma, non sarebbe cambiato nulla. Avrebbero fischiato lo stesso, non è che i fischi erano proprio per me”.

Sulla vincitrice finale, poi: “Angelina doveva proprio vincere, era spettacolare quello che ha fatto e lo dico sinceramente”.

Curioso anche il retroscena legato al televoto. Geolier ha spiegato di aver votato in prima persona: “Ti faccio una confessione, io ho anche votato per lei! Poi gli altri quattro voti li ho messi per me per sicurezza. Il fatto che sono primo nelle classifiche? Questa è la dimostrazione che quando Napoli si impegna non ce n’è proprio per nessuno. Diventa una catena, nessuno può, nessuna città ha questa cosa”.

Sulla vittoria mancata per un soffio: “[…] Io ho portato il napoletano su quel palco e questo è una vittoria”.

Di seguito anche un post su Instagram de Le Iene relativamente alle parole del rapper: