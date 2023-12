Qual è il significato di Americana di Sangiovanni? La canzone parla di una storia d’amore andata all’aria: è quella con Giulia Stabile?

Sangiovanni è tornato a far cantare i fan con Americana. La canzone, che di certo diventerà un tormentone, parla di una “storia d’amore andata all’aria“. Secondo i fan non c’è alcun dubbio: è dedicata all’ex fidanzata Giulia Stabile. Vediamo il significato e il testo del brano.

Americana di Sangiovanni: il significato della canzone

Dopo la collaborazione con Mr Rain con il brano La fine del mondo, Sangiovanni è tornato dai fan con una canzone intitolata Americana. In attesa di salire sul palco dell’Ariston come concorrente del Festival di Sanremo 2024, l’ex talento di Amici ha lanciato un inedito che, per sua stessa ammissione, presenta tratti autobiografici. Parla, infatti, di “una storia andata all’aria“. Tutti hanno pensato alla relazione con la ballerina Giulia Stabile, ma nel testo non compare esplicitamente il suo nome.

“A volte ritorni

sono vittima di un’amnesia

sei nascosta dentro a una poesia“.

Il protagonista di Americana ripensa spesso all’ex fidanzata, ma prova un sentimento ambivalente: da un lato non vuole tornare indietro, ma dall’altro la rivorrebbe al suo fianco.

“Balliamo un’ultima canzone americana

sopra i pezzi di una storia andata all’aria

e non possiamo farci niente

quando si tratta di te, quando si tratta di me“.

Sangiovanni avrebbe bisogno di una nuova relazione perché non ricorda più né come si ama, né tantomeno come si odia.

“E scusa se non mi esprimo

non so che dire non ho saliva

sento il respiro che mi si ferma“.

Americana, scritta dallo stesso Sangiovanni e prodotta da Sixpm, Zazu e Bias, racconta il vuoto in cui ci si immerge e perde quando una storia d’amore importante arriva al capolinea.

Ecco il video di Americana di Sangiovanni:

Americana di Sangiovanni: il testo della canzone

Magari sei americana

una storia andata all’aria

Ho i sintomi post trauma…

