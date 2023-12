Qual è l’albero di Natale più costoso al mondo nel 2023? Il Christmas tree è costato ben 11 milioni di dollari. Ecco dove si trova.

Nel 2023, anche gli alberi di Natale hanno subito il peso dell’inflazione e sono stati messi in vendita a prezzi esorbitanti. Eppure, anche se in Italia ci lamentiamo dei rincari, in un altro Paese è stato fatto l’albero più costoso del mondo: ben 11 milioni di dollari. Vediamo com’è e dove si trova.

Qual è l’albero di Natale più costoso al mondo nel 2023?

Paese che vai, stranezza che trovi: anche a Natale. Mentre in Italia qualcuno si lamenta dell’albero allestito nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano, curato da Gucci, ad Abu Dhabi sono fieri del loro Christmas tree più costoso al mondo. Nella capitale degli Emirati Arabi, precisamente nel lussuosissimo Emirates Palace Hotel, è stato allestito un abete da ben 11 milioni di dollari, pari a 10.014.070,00 euro.

Com’è possibile che un semplice albero di Natale sia arrivato a costare una cifra del genere? Il segreto – se così vogliamo chiamarlo – non sta nella varietà della pianta, un comunissimo abete, ma nell’addobbo. Per agghindare il Christmas tree, infatti, sono stati usati gioielli.

Emirates Palace Hotel: l’albero di Natale è a tema gioielli

L’albero di Natale allestito all’interno dell’Emirates Palace Hotel è il più costoso al mondo perché è stato addobbato con una serie di gioielli. Dai bracciali d’oro alle collane, passando per 200 pietre preziose fra diamanti, zaffiri, rubini e smeraldi: il tutto distribuito su un’altezza di 13 metri. A questo punto, possiamo immaginare che il Christmas tree di Abu Dhabi sia inavvicinabile, in tutti i sensi.