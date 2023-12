Ne sentiamo parlare in vista di concerti, teatri o eventi sportivi, ma a cosa si riferisce e che significato ha parterre?

Il termine parterre ha più di un significato, che va dalla composizione di aiuole a una particolare posizione in luoghi per concerti, eventi sportivi e teatro. Questo termine è nato in Francia tra il XVII e il XVIII secolo, esistono anche delle sue varianti. Eccone alcune: partèr, partèrra, partèrro e pertèrra.

–Origini: dal francese.

–Dove viene usato: nell’ambito del cinema, del teatro, della musica e dello sport; nel giardinaggio.

–Lingua: francese.

–Diffusione: mondiale.

Il significato di parterre: ecco quanti ne ha

Il complesso di aiuole si definisce parterre quando compaiono disegni geometrici e o di bassi fiori monocromatici; questi giardini si chiamano “alla francese”. In Italia possediamo uno dei giardini più belli in assoluto fatto a parterre, con giardini botanici e zone a fiori colorati. Questo splendido giardino si trova a Verbania a Villa Taranto.

villa taranto

Il parterre per le sale di spettacolo e o per il teatro è il settore della platea che va dal primo piano di palchi all’orchestra e sono posti in piedi per chi non fosse riuscito a trovare posti a sedere.

Il parterre dei concerti si trova davanti al palco, in questo caso è il posto più ambito dai fan più sfegatati anche se significa che devono stare in piedi per molte ore.

Possiamo trovare l’uso di questo termine anche in ambiti sportivi, che indicando lo stesso concetto tranne per un caso in particolare. Per gli eventi sportivi in uno stadio il parterre è sotto le tribune molto vicino alla pista di atletica e il campo da calcio, anche in questo caso lo spettatore deve stare in piedi.

Nel settore della velocità come per esempio al velodromo, troviamo il parterre prima di arrivare alla pista o prima della zona dei meccanici e tecnici.

Nel combattimento il parterre a differenza degli altri sport, non è la zona per gli spettatori in piedi, ma si trova attorno al ring, ovvero attorno al “palco” dove avvengono incontri di lotta o pugilato.

Esempi d’uso

“Purtroppo sono rimasti solo biglietti nel parterre per assistere alla prima dell’opera!”.

“Adoro i fiori parterre piuttosto che quelli nei vasi”.

“Questa sera c’è un parterre de roi” (in senso esteso, ad indicare una platea con un pubblico d’eccezione).