Ecco le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video a settembre 2022: come sempre il catalogo si arricchisce con tante novità.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è certamente questa la serie TV più attesa su Amazon Prime Video nel mese di settembre 2022. Ma non è l’unica novità: il catalogo della celebre piattaforma è come sempre ricco di tante novità e questo mese merita di essere segnalata anche la serie TV Prisma. Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutte le uscite su Amazon Prime Video di settembre 2022.

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a settembre 2022

Ecco le serie TV in uscita a settembre 2022 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

Giovedì 1 settembre

The Bold Type stagione 4

Midnight Texas stagioni 1 e 2

Paris and Recreation stagioni da 1 a 7

Magnum P.I. stagione 2

Cuccioli Minicuccioli

Assassination Classroom stagioni 1 e 2

The Office UK stagioni 1 e 2

The Office Christmas Party

Law & Order – I due volti della giustizia stagioni dalla 6 alla 9

Summer & Todd – L’allegra fattoria

Signore degli Anelli

Venerdì 2 settembre

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Giovedì 8 settembre

Atletico de Madrid: Un altro modo di intendere la vita

Giovedì 15 settembre

A & F, Ale e Franz Show

Fire Force

Un professore

Venerdì 16 settembre

Un affare privato

The Grand Tour Presents: a Scandi Flick

Martedì 20 settembre

One Tree Hill

Mercoledì 21 settembre

Prisma

Giovedì 22 settembre

Un medico in famiglia stagioni da 1 a 4

Martedì 27 settembre

Enrico Brignano: Parte Prima

Venerdì 30 settembre

Jungle

Me contro Te – La Famiglia Reale

Amazon Prime Video: i film in uscita a settembre 2022

Ecco i film in uscita a settembre 2022 su Amazon Prime Video, sia contenuti originali che non:

Giovedì 1 settembre

Top Gun

Curiosa

L’ultimo amore di Casanova

Venerdì 2 settembre

La dottoressa preferisce i marinai

Cornetti alla crema

La poliziotta a New York

La moglie in vacanza… l’amante in città

La liceale nella classe dei ripetenti

Zucchero, miele, peperoncino

Domenica 4 settembre

Dune

Sabato 10 settembre

Baciamo piccina

L’amico del cuore

Amore a prima vista

L’ultimo spettacolo di Pelè

The Signal

Tonno spiaggiato

Giovedì 15 settembre

10 giorni senza mamma

Fuori controllo

Lunedì 19 settembre

Brothers

Mercoledì 28 settembre

Never Back Down – Mai arrendersi

