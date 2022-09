Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix a settembre 2022: c’è grande attesa per Skam 5 e per molto altro.

Come sempre il catalogo di Netflix si arricchisce con nuovi film e nuove serie TV. Tra le più attese c’è Skam Italia 5, le cui puntate sono disponibili sulla piattaforma streaming a partire da giovedì 1 settembre 2022. Ecco tutte le uscite di settembre su Netflix.

Netflix: le serie TV in uscita a settembre 2022

Ecco le serie TV in uscita su Netflix nel mese di settembre del 2022:

Giovedì 1 settembre

Skam Italia stagione 5

Off the Hook

Skam 5

Venerdì 2 settembre

Non sei niente di speciale

Il Diavolo in Ohio

Dated and Related

Fakes

Lunedì 5 settembre

Rick and Morty stagione 6

Mercoledì 7 settembre

Vostro onore

Venerdì 9 settembre

Cobra Kai stagione 5

Narcosantos

Merli’. Sapere Aude stagione 2

Martedì 13 settembre

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

Cyberpunk: Edgerunners

Mercoledì 14 settembre

Heartbreak Hit

Scomparsa a Lorenskog

El Rey, Vincente Fernandez

Venerdì 16 settembre

Fate: The Winx Saga stagione 2

Lunedì 19 settembre

Brooklyn Nine-Nine staging 8

Mercoledì 21 settembre

Wanna

Iron Chef: Messico

Soltanto per amore

Giovedì 22 settembre

Snabba Cash

Venerdì 23 settembre

Le ragazze dell’ultimo banco

Sabato 24 settembre

Dynasty stagione 5

Mercoledì 28 settembre

Cuori

Giovedì 29 settembre

L’Imperatrice

Netflix: i film in uscita a settembre 2022

Giovedì 1 settembre

Love in the Villa

Cattivo sangue

Vicini per forza

La rivincita delle bionde

Non ci resta che piangere

Venerdì 2 settembre

Ely + Bea

Ely + Bea: Ballerine a tutti i costi

Ely + Bea: Il fantasma della scuola

Il Festival di Cantastorie

Paura e Delirio a Las Vegas

Venerdì 9 settembre

End od the Road

Senza limiti

Judas and the Black Messiah

Mercoledì 14 settembre

Broad Peak – Fino alla cima

Venerdì 16 settembre

Do Revenge

La casa tra le onde

Venerdì 23 settembre

Lou

Athena

Sabato 24 settembre

Full Metal Alchemist: Alicia Finale

Mercoledì 28 settembre

Blonde

Venerdì 30 settembre

Rainbow

