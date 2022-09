Ecco dove vedere Solo uno sguardo in streaming e in TV, ma anche la trama e il cast della serie TV francese.

Dalla Francia arriva in Italia una nuova serie Tv thriller: Solo uno sguardo. La protagonista è Eva Baufils, una guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale la cui vita cambia improvvisamente dopo aver trovato nella buca delle lettere una vecchia foto in cui è presente, insieme ad altre persone, anche il marito da giovane. Il giorno successivo, Bastien, il marito, dopo aver accompagnato i figli a un concerto sparisce misteriosamente, mente i due bambini sono stati lasciati in una stanza di un hotel. La donna cerca di far luce sulla vicenda e di ritrovare il marito scomparso.

Dove vedere Solo uno sguardo in streaming e in TV

Solo uno sguardo va in onda su Canale 5 da lunedì 5 settembre 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. La serie TV è composta da una sola stagione per un totale di sei episodi che sono stati trasmessi per la prima volta in Francia, ma anche in Svizzera e in Belgio, nel 2017 e ora si appresta ad arrivare in Italia.

Guardare film e serie TV

Ma, invece, come vedere Solo uno sguardo in streaming? Tutti gli episodi della serie TV sono trasmessi in diretta streaming e gratis su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet. Ma non bisogna per forza vedere le puntate nel momento in cui sono trasmesse in TV.

Chi volesse vedere Solo uno sguardo in streaming gratis in qualsiasi momento potrà farlo collegandosi sempre alla piattaforma Mediaset Infinity.

Solo uno sguardo: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista, Eva, è Virginie Ledoyen. Il marito Bastien è invece Thierry Neuvic. Nel cast di Solo uno sguardo sono inoltre presenti Thierry Fremont, Arthur Jugnot, Julie Gayet, Jimmu Jean-Louis e Stanislas Merhar.

Riproduzione riservata © 2022 - DG