A dieci anni dalla morte del campione di MotoGP Marco Simoncelli, arriva al cinema un evento speciale per ricordarlo.

SIC arriva nelle sale per un evento speciale. Il docufilm omaggia e ricorda Marco Simoncelli, scomparso dieci anni fa, il 23 ottobre 2011, in seguito a un incidente durante il Gp della Malaysia a Sepang. Così commenta il padre Paolo alla notizia dell’evento: «Solo in moto era felice. L’unico momento brutto è stato quando ha avuto paura di non realizzare il desiderio di diventare campione del mondo». Sarà possibile vederlo nei cinema italiani solo in due giorni di dicembre.

SIC: le date e dove vederlo

Il docufilm Sky Original su Marco Simoncelli, prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe sarà al cinema solo nelle date del 28 e del 29 dicembre 2021. Sul sito della Nexo Digital, casa di distribuzione del film, è possibile scoprire la lista dei cinema in Italia in cui è in programmazione. Le prevedendite dei biglietti sono aperte dal 9 dicembre 2021.

SIC: il docufilm su Marco Simoncelli

SIC racconta la storia di Marco Simoncelli a partire dalla sua infanzia, quando già sognava di diventare Campione del Mondo come Valentino Rossi, di cui conservava le foto nel diario. La storia prosegue con la narrazione della sua carriera, in particolare la stagione 2018 e la vittoria del titolo di Campione del Mondo Classe 250cc. Il docufilm è arricchito da testimonianze del padre Paolo, la fidanzata Kate Fretti, Valentino Rossi, Mattia Pasini, Carlo Pernat , Paolo Beltramo, l’avversario storico Alvaro Bautista, il dottor Claudio Costa, Carlo Casabianca, Aldo Drudi, i membri della squadra Aligi Deganello, Sanzio “Malabrocca” Raffaelli, l’allora direttore gestione sportiva Piaggio Giampiero Sacchi e poi gli amici con cui è cresciuto. Presente anche la telecronaca di Guido Meda.

SIC: dettagli di produzione

SIC è diretto da Alice Filippi e scritto con Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone. È prodotto da Gabriele Immirzi e Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky. Il docufilm vede il contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission. È distribuito al cinema da Nexo Digital in collaborazione con Radio DEEJAY, MOTO SPRINT e MYmovies.it. La colonna sonora originale è a firma dei Mokadelic, già autori della serie “Gomorra”.

