Sui genitori di Amanda Lear così come delle origini della cantante se ne parla da decenni, senza mai trovare una risposta certa.

Se la figura di Amanda Lear è tanto affascinante parte del merito è da attribuire al mistero che aleggia attorno alla sua figura. In un mondo, come quello dello spettacolo, dove si sa tutto di tutti, lei è una rara eccezione. Sul suo conto sono uscite teorie di ogni tipo, talvolta direttamente smentite dalla diretta interessata, senza però mai soddisfare a pieno gli scettici. Soprattutto nel periodo dell’infanzia e gioventù girano tuttora storie quantomeno pittoresche. Un periodo dove, ovviamente, i genitori di Amanda Lear hanno ricoperto un ruolo determinante nella sua crescita. Ecco che cosa sappiamo su di loro.

Genitori di Amanda Lear: biografia, carriera e vita privata

Cantante microfono

Come dicevamo, la figura di Amanda Lear è avvolta da una spessa coltre di fumo, oltre la quale è difficile andare. Nel 2021 ha confermato di essere nata a Saigon, località dell’Indocina francese oggi divenuta Ho Chi Minh, la città più popolosa del Vietnam, malgrado a lungo avesse circolato un’ipotesi alternativa, secondo cui sarebbe originaria di Hong Kong, tra l’altro da lei stessa sostenuta a Verissimo. E per non generare ulteriore confusione eviteremo di citare le ulteriore opzioni circolate in merito (basti pensare che si va da Hanoi alla Svizzera…). A dire il vero, anche sulla data di nascita regna perplessità. Si va dal 1939 al 1946 e nessuno ha mai saputo dare una risposta assoluta e incontrovertibile a riguardo.

Comunque, i suoi genitori sarebbero stati un ufficiale inglese e un’asiatica. Dopo il loro divorzio Amanda avrebbe diviso la sua vita in Inghilterra, con la famiglia paterna, e in Francia, a Nizza, dove si era, invece, trasferita la madre. Così recita almeno la biografia ufficiale perché – provate a immaginare un po’? – pure qui c’è chi ha differenti idee. Poco ma sicuro ciò ha giocato a favore di Amanda, un personaggio unico e inimitabile, amatissimo dagli italiani.

2 curiosità sui genitori di Amanda Lear

– Le discussioni su nomi, data di nascita e nazionalità dei genitori non mancano sono un caso internazionale da decenni: in Italia, Frangia e Germania se ne parla fin dai primi anni Ottanta.

– Nelle interviste concesse alla stampa la Lear evita accuratamente di menzionarli, quasi non fossero mai esistiti.

