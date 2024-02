Momento particolare in conferenza per Amadeus e Marco Mengoni prima del via del Festival di Sanremo. I due hanno intonato ‘Bella Ciao’.

Non solo le prime polemiche pre Sanremo su uno degli artisti, in queste ore anche un gesto di Amadeus e di Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata del Festival, ha fatto discutere. I due hanno intonato ‘Bella Ciao‘ in conferenza stampa…

Amadeus e Mengoni intonano ‘Bella Ciao’

Amadeus

Episodio particolare nel corso della conferenza stampa pre Sanremo nella giornata di apertura. Protagonisti il presentatore Amadeus e il primo co-conduttore della kermesse, Marco Mengoni. I due, infatti, sollecitati dalle domande dei media, hanno replicato con frasi e addirittura un canto speciale, ‘Bella Ciao’.

La vicenda è capitato dopo una domanda di Enrico Lucci di Striscia la Notizia che ha chiesto in modo molto diretto ad entrambi i conduttori della prima serata del Festival di Sanremo se potessero definirsi “antifascisti”. La risposta è stata chiara: “Sì”.

I due hanno replicato senza particolari esitazioni e non solo. Il conduttore è stato il primo a fare di più iniziando ad intonare la canzone-bandiera della Resistenza, ovvero, appunto, ‘Bella Ciao’. Dal canto suo, l’artista e vincitore della kermesse 2023 lo ha seguito.

Successivamente, sempre Amadeus ha racconta anche un episodio: “Ho visto la ‘Casa di carta’. All’epoca, quando in pieno Covid, si ammalarono due interpreti, li contattati per venire a Sanremo a cantare Bella Ciao”.

Di seguito anche un post su X con quanto accaduto in sala stampa e anche alcune delle reazioni del mondo social sull’episodio: