Amadeus ha pubblicato una foto in cui è ritratto con un noto collega e in tanti si chiedono se non si tratti di uno “spoiler” su Sanremo.

Amadeus è già all’opera con i preparativi per il Festival di Sanremo 2024 e lui stesso ha assicurato che si tratterà dell’ultima edizione che lo vedrà in veste di direttore artistico. Nelle ultime ore il volto tv ha postato una serie di scatti in cui lo si vede fare colazione e parlare animatamente con il collega Gerry Scotti, e in tanti sui social si sono quindi chiesti se il celebre volto tv non possa essere il co-conduttore della kermesse. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?

Amadeus: la colazione con Gerry Scotti

“Beccati… colazione in compagnia di Gerry Scotti”, ha scritto Amadeus, che sui social si è mostrato mentre parlava con il celebre collega. In tanti si chiedono se il suo non possa esser stato una sorta di “spoiler” in merito alla nuova edizione dello show e del resto, anche nelle precedenti edizioni, il direttore artistico non aveva perso occasione per anticipare via social alcuni piccoli indizi e incuriosire i fan.

In tanti sono in attesa di scoprire se nella nuova edizione della kermesse sarà presente anche Fiorello (l’inseparabile amico a cui Amadeus si è detto pronto a lasciare sempre aperta la possibilità di partecipare con lui allo show) e quali saranno gli artisti in gara. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.