L’8 settembre 2022 scompariva la Regina Elisabetta. Ecco cosa farà il futuro erede al trono William nel primo anniversario della sua morte.

La scomparsa della Regina Elisabetta nel suo 70esimo anno di Regno è stata una dolorosa perdita per la monarchia britannica e per i sudditi dell’anziana sovrana e, a un anno dalla sua scomparsa, il futuro erede al trono William e sua moglie Kate dedicheranno l’intera giornata a commemorare la Sovrana. Secondo il Sun il principe e la duchessa si recheranno nella Cattedrale di St. David, dove renderanno omaggio alla vita e all’eredità della Regina in forma strettamente privata.

regina elisabetta

Regina Elisabetta: l’anniversario della scomparsa

È trascorso un anno da quando la Regina Elisabetta è scomparsa e il Regno Unito ha perso una delle sue più importanti e iconiche figure. Nel primo anniversario della scomparsa della Regina sembra che suo nipote William e la moglie Kate – insieme ai loro tre figli – le renderanno omaggio presso la Cattedrale di St. David, luogo a cui la stessa sovrana era molto legata. William non terrà nessun discorso pubblico durante l’occasione, ma nei mesi appena trascorsi lui e gli altri membri della sua famiglia hanno più volte ricordato e omaggiato affettuosamente la Regina scomparsa.

Stando a quanto riporta il Sun invece, Re Carlo e la moglie Camilla trascorreranno la giornata a Balmoral, e vivranno il primo anniversario della scomparsa della Regina in forma strettamente privata. Carlo è diventato Re non appena l’anziana madre è scomparsa e in tanti, in questo suo primo anno da Sovrano, non gli hanno risparmiato aspre critiche e commenti.