Secondo i rumor delle ultime ore potrebbe essere in corso della maretta tra Belen e sua sorella Cecilia. Ecco gli indizi spuntati in rete.

Lite in corso tra Belen e sua sorella minore Cecilia? Sui social in tanti si sono accorti che – a differenza degli altri anni – Belen non avrebbe condiviso le foto di sua sorella al Festival di Venezia e, inoltre, in tanti hanno messo dei like alle foto condivise da Chechu relative all’evento (compreso Stefano De Martino) tranne la famosa showgirl argentina.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento Belen sembra essere presa dalla sua nuova storia con Elio Lorenzoni e non ha rotto il silenzio sulla questione.

Lite in corso tra Belen e Cecilia? L’indiscrezione

Nelle ultime ore sui social in tanti hanno notato che Belen Rodriguez non ha messo alcun like alle foto condivise da Cecilia Rodriguez sui look sfoggiati a Venezia e in tanti si chiedono se la questione non possa avere a che fare con una presunta lite tra le due.

Belen e Cecilia non hanno mai fatto segreto di avere caratteri estremamente diversi, ma la showgirl argentina ha sempre difeso pubblicamente sua sorella minore e non ha mai perso occasione per lodarla o farle i complimenti attraverso i social. “Penso che le sorelle Rodriguez abbiamo forse litigato, perché non si mettono più i like”, ha scritto l’esperta di gossip Deianira Marzano sui social. In tanti hanno notato anche che a mettere like alle ultime foto di Cecilia vi sarebbe stato anche il cognato Stefano De Martino, con cui di recente Belen avrebbe di nuovo interrotto i rapporti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?