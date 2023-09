Ironia oppure no? Flavio Briatore commenta il suo vistoso dimagrimento dopo la recente apparizione in tv a È sempre Cartabianca.

Ha destato grande curiosità e tante domande l’apparizione in tv di Flavio Briatore a È sempre Cartabianca, programma di Rete 4 con Bianca Berlinguer. L’imprenditore, vistosamente dimagrito, ha spiegato brevemente di stare bene e di essersi sottoposto ad una dieta. Dopo l’ospitata, però, le voci sul suo conto si sono susseguite e lo hanno portato a fare chiarezza, e giocare, forse, di ironia, proprio sulla sua perdita di peso e sulla sua nuova abitudine alimentare.

Flavio Briatore, la dieta e i chili persi

Flavio Briatore

Attraverso un post social su Instagram e una storia, Briatore ha prima voluto rassicurare tutti sulla sua salute e poi ironizzare proprio sulla sua dieta.

“Ho visto che molti siti parlano di Flavio Briatore dimagrito, ‘forse non sta bene’. Invece no, non è così”, ha precisato l’imprenditore. “Sì, sono dimagrito, è vero. In un anno ho perso 20 chili ho fatto una dieta particolare con cui ci sono arrivato”.

E ancora: “Per cui non preoccupatevi, sarà ancora con voi spero per molto tempo, anzi essere dimagriti significa più salute a un certo punto sopportare un peso importante non fa bene a nessuno, faccio attenzione nel mangiare. Mangio poco e tra un pasto e l’altro faccio passare 16 ore. Poi con calma scriverò la nostra dieta”.

Con grande ironia, o almeno crediamo sia così, poi il buon Flavio ha condiviso una storia con scritto “lunch”. Sul suo piatto, però, solo 2 limoni. Sarà davvero questo il pranzo a cui è abituato l’uomo? Staremo a vedere…