Qual è il significato di Alta marea di Coez? La canzone invita a non allontanarsi dagli altri quando i problemi prendono il sopravvento.

In attesa di scoprire l’intero album che li vede collaborare, Coez e Frah Quintale hanno lanciato il singolo Alta marea. La canzone parla d’amore, ma può essere riservata a tutti i tipi di rapporti: gli altri non sono ostacoli, ma ancore di salvezza a cui, in determinati momenti, vale la pena aggrapparsi. Vediamo il testo e il significato.

Alta marea di Coez: il significato della canzone

Uscita il 16 giugno 2023, la canzone Alta marea vede collaborare Coez e Frah Quintale, che hanno anche annunciato l’uscita di un joint album il prossimo settembre. In attesa di scoprire l’intero disco, il brano che lo anticipa ha quel suono beat funky tipico delle atmosfere estive. Scritto dai due artisti con Davide Petrella, è stato prodotto da D-Ross e Startuffo, ovvero Rosario Castagnola e Sarah Tartuffo. Il significato ruota attorno ad una storia d’amore che, a tratti, sembra sgretolarsi al primo soffio di vento.

“Siamo persi nel buio nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea“.

Tutte le relazioni vivono alti e bassi. Spesso i problemi quotidiani spingono i partner ad allontanarsi, ma il brano di Coez e Frah Quintale invita a non lasciarsi travolgere. Bisogna sempre aggrapparsi l’uno all’altro, anche nell’alta marea.

“Mi dico ora passa e non passa mai

Stanotte una bussola ce l’hai

Nel buio non basterà un’idea“.

Nei momenti difficili, la solitudine non è mai la soluzione. Si sceglie di rimanere soli, ma quando c’è una persona che rappresenta un’ancora, un faro, non bisogna mai allontanarla perché può aiutare a ritrovare la direzione.

Ecco il video di Alta marea di Coez:

Alta marea: il testo della canzone

Ho la notte scritta in faccia

La mia testa fa la ruota

Cerco d’andare dritto…

Continua per il testo integrale