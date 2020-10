Una moda che rispetti l’ambiente non è un sogno impossibile: Allbirds ha ricavato una fibra naturale dai gusci dei crostacei, e realizza così una t-shirt ecosostenibile.

Chi è già amante della moda sostenibile ne resterà estremamente soddisfatto, chi ne è incuriosito resterà a bocca aperta, perché il brand californiano Allbirds ha realizzato una t-shirt ecosostenibile, realizzata grazie ad una fibra naturale estratta dal guscio dei crostacei. Un segnale forte che mostra come iniziare a pensare ad una moda etica che rispetti l’ambiente è un obiettivo che poco alla volta ciascun brand attraverso ricerca e sperimentazione, può realizzare.

Allbirds: il brand ecosostenibile

Allbirds è da sempre un brand sostenibile, ma oltre a produrre scarpe adesso può inaugurare una linea di abbigliamento decisamente in linea con la sua filosofia green.

Nota già per aver scoperto e realizzato prodotti con la fibra di eucalipto e la canna da zucchero, questa volta la fibra in questione è la TrinoXO, che deriva dagli scarti di gusci dei granchi. Ne nasce così una t-shirt ecosostenibile, disponibile nei colori verde e grigio, dal tessuto morbido e leggero, che in più ha anche una speciale proprietà anti-odore.

Il vantaggio quindi è che rispetta due volte l’ambiente, perché potrà essere lavata con meno frequenza e quindi ridurre anche l’inquinamento ambientale. Merito del chitosano, utile a contrastare i cattivi odori assicurando una maggiore freschezza per lungo tempo al prodotto.

Dove acquistare la t-shirt green di Allbirds

Acquistare la t-shirt ecosostenibile Allbirds può essere la strada migliore per iniziare a familiarizzare con collezioni e accessori etici che rispettano l’ambiente.

La maglia infatti attualmente è già in vendita sul sito ufficiale del brand al costo di 50 euro, un prezzo non ancora smart e accessibile ma al momento rappresenta ancora una novità esclusiva e in fase di lancio.

Se inoltre lo stile e la linea del brand californiano vi incuriosisce, sono presenti sempre sul sito anche altri capi della collezione come maglioncini realizzati in lana merino e poliestere riciclato. A caratterizzarli anche l’etichetta che certifica l’attenzione all’ambiente che distingue il brand da tutti gli altri.

