Qual è il significato di Alieno di Fellow? La canzone è una riflessione sulle norme sociali, ma anche un invito all’autenticità.

Fellow si è fatto conoscere dal grande pubblico due anni fa, quando arrivò quarto alla finalissima di X Factor. Con la speranza di debuttare sul palco dell’Ariston, il cantante che si ispira a Mika si presenta a Sanremo Giovani con la canzone Alieno: vediamo il testo e il significato.

Alieno di Fellow: il significato della canzone

A distanza di due anni dall’avventura a X Factor, Fellow tenta il tutto per tutto con Sanremo Giovani, in onda su Rai1 il 19 dicembre 2023. L’artista si presenta in gara con la canzone Alieno, sperando di riuscire a fare breccia nel cuore dei giudici e avere un posto per il Festival 2024. Il brano è autobiografico e racconta un disagio, se così vogliamo chiamarlo, del cantante: il sentirsi fuori luogo in determinate situazioni.

“Tanto noi non siamo mai

quelli fighi della festa

quelli che sanno stare

dentro a una storia perfetta“.

Fellow si sente a disagio in situazioni in cui gli altri, invece, appaiono del tutto rilassati. E’ per questo che si sente un alieno.

“E lo sai che ho già piantato una bandiera

su ogni mia nuova insicurezza

sulle cose che ho perso, le scale che ho fatto di fretta“.

Eppure, anche se si sente diverso, l’artista spera di trovare una persona con cui condividere le sue stranezze.

“Come due alieni quando siamo ad un concerto

mentre gli altri cantano restiamo in silenzio

quando camminiamo per le strade“.

Quando un alieno trova un partner che vive le sue stesse sensazioni si sente meno diverso. Non solo, capisce che è proprio questa autenticità a renderlo unico. Ed è così che le norme sociali diventano semplice fuffa.

Ecco il video di Alieno di Fellow:

Alieno: il testo della canzone

Mi sento fuori luogo

a volte faccio tutta la mia mente a nuovo

e sono un alieno ma non faccio più…

