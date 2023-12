Qual è il significato di Favole di Nausica? La canzone è una narrazione disillusa del lieto fine, ma anche un invito alla speranza.

Dopo l’avventura a X Factor nel 2019, Nausica torna a far parlare di sé per la partecipazione a Sanremo Giovani. L’artista siciliana tenta di accedere al Festival 2024, in scena nei primi giorni di febbraio, con la canzone Favole: vediamo il significato e il testo.

Favole di Nausica: il significato della canzone

All’anagrafe Giordana Petralia, Nausica si presenta in gara a Sanremo Giovani con il brano Favole. La kermesse musicale, in diretta su Rai1 martedì 19 dicembre 2023, consentirà ai vincitori di accedere al Festival 2024. L’artista siciliana, già nota per la sua partecipazione a X Factor, gareggia con una canzone delicata, che può essere letta come una vera e propria richiesta d’amore.

“Se un giorno

mi servisse un bacio per svegliarmi

come nelle favole

vorrei credere che sarai tu“.

Non tutti hanno la fortuna di vivere una storia d’amore con il lieto fine. Nausica lo sa bene, ma nonostante tutto non vuole smettere di sognare.

“E non è facile

ammettere che non c’è lieto fine

forse non sei tu il mio lieto fine“.

Le parole fanno male e il dolore resta ma, proprio come nelle favole, l’artista spera di essere svegliata dal bacio del principe azzurro.

“Sarà la carezza di una madre a dimostrarmi che

forse è possibile

che è anche per me esiste il vero amore“.

Favole di Nausica racconta delle voragini che possono lasciare gli incontri sbagliati, gli stessi che spingono a chiudersi in se stessi e a non credere più nell’amore. Eppure, il sentimento vero, quello più nobile, si può rintracciare anche in tanti altri gesti, come la carezza di una madre.

Ecco il video di Favole di Nausica:

Favole di Nausica: il testo della canzone

Guardami

non la vedi nei miei occhi

l’innocenza dei bambini…

Continua per il testo integrale