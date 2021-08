Scopriamo insieme che cosa significa il termine laconico: etimologia ed esempi d’uso nella lingua italiana.

Avete mai sentito parlare di una persona “laconica”? Questo termine è molto usato nel linguaggio comune e più di una volta forse vi siete imbattuti in questa definizione ma esattamente che cosa vuol dire? Secondo il dizionario italiano con il termine “laconico”, che deriva da Laconia l’antica regione abitata dagli Spartani o Laconi, si usa prevalentemente come aggettivo riferito al modo di parlare o di scrivere, assai breve e conciso. In sintesi le cosiddette persone di “poche parole” ( come la caratteristica principale attribuita proprio agli spartani).

Origine : dal greco lakonikós che deriva da Lákón (l’antica regione greca oggi nota come Laconia e di cui Sparta ne era la capitale).

: dal greco lakonikós che deriva da Lákón (l’antica regione greca oggi nota come Laconia e di cui Sparta ne era la capitale). Quando viene usato : come aggettivo per descrivere una persona che si esprime in maniera breve, concisa, stringata.

: come aggettivo per descrivere una persona che si esprime in maniera breve, concisa, stringata. Lingua : greca.

: greca. Diffusione: Italia.

Il significato e l’origine di laconico

La storia di questo termine nasce dall’abitudine che gli Spartani avevano nell’esprimersi. Un modo molto ristretto ed essenziale che nel tempo si è trasformato in un sostantivo ed aggettivo di frequente utilizzo nel vocabolario della lingua italiana. In origine infatti con questa parola si indicavano proprio gli abitanti della Laconia o gli Spartani.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Scrivere penna

Oggi invece il significato del termine laconico vuole sottolineare il modo di parlare o di scrivere sintetico, stringato, poco loquace, breve e conciso che una persona adopera. Un individuo che usa parole se non strettamente necessario e che delle volte questo termine, può anche essere usato nella sua accezione negativa.

Esempi d’uso di laconico

Proviamo a chiarire meglio il concetto di laconico riportandovi qualche esempio di come questo termine viene usato nella lingua italiana:

-Non posso dirti di più, purtroppo quell’uomo mi ha risposto laconicamente.

-La comunità spartana era conosciuta per il suo stile laconico.

-Con quel suo modo laconico che ha di esprimersi, ci lascia sempre a bocca aperta.