Alfonso Signorini ha svelato come si sarebbe procurato le sue importanti cicatrici dietro la testa e sopra un occhio.

Il conduttore Alfonso Signorini ha alcune importanti cicatrici e lui stesso ha svelato ai fan come se le sarebbe procurate. Per quanto riguarda quella dietro la testa, lui stesso ha confessato che risalirebbe a quando avrebbe fatto un trapianto di capelli mentre quella sopra al suo occhio risalirebbe al periodo in cui, per sbarcare il lunario, lavorava come venditore di enciclopedie.

“In un quartiere di periferia a nord di Milano vendevo enciclopedie porta a porta, ad aprirmi la porta venne un tipo in canottiera che mi bloccò immediatamente. ‘Non ho figli io. Che me ne faccio della tua enciclopedia?’. Io andai avanti a parlare come ero abituato a fare: “L’enciclopedia apre la mente, ci rende migliori…”. Spazientito, il tipo con la canotta a un certo punto, afferrato il volume dell’enciclopedia che gli avevo messo in mano, me lo tirò in faccia: “Dell’ignorante non me lo dai, hai capito?”, ha confessato sulle pagine del suo settimanale.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini: le cicatrici

Oggi Alfonso Signorini è uno dei conduttori più amati della tv e lui stesso ha voluto svelare come si è procurato alcune delle sue cicatrici più importanti. Il conduttore ha confessato che quella da lui avuta dietro la testa risalirebbe a un trapianto di capelli andato male e ha affermato ironico: “Mi è rimasta la cicatrice e i capelli però sono spariti”. Molto presto Signorini sarà al timone del GF Vip 8 e in tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà la nuova edizione dello show.