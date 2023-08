Francesca Ferragni ha condiviso alcuni scatti in cui è ritratta in bikini e ha fatto il pieno di like e complimenti da parte dei fan.

Un anno fa Francesca Ferragni è diventata mamma del suo primo figlio e nelle scorse ore, attraverso i social, ha mostrato ai fan il suo fisico scolpito in bikini. Francesca infatti non trascura l’attività sportiva e una sana alimentazione e i risultati, a quanto pare, sono ben visibili.

In tanti tra i fan dei social le hanno fatto i complimenti per la sua forma smagliante e c’è anche chi ha paragonato il suo aspetto fisico a quello delle sue due sorelle, Chiara e Valentina. “Sei la sorella con il fisico più bello”, le ha scritto qualcuno.

Francesca Ferragni in bikini conquista i fan

Francesca Ferragni si sta godendo le vacanze in Sardegna in compagnia del suo futuro marito, Riccardo Nicoletti, e di suo figlio Edoardo. Sui social la sorella di Chiara Ferragni non manca di mostrarsi in bikini durante i suoi momenti di svago e di relax in famiglia e sui social ha fatto il pieno di like.

In tanti in particolare si sono complimentati con lei per il suo fisico da urlo ad appena un anno dalla nascita del piccolo Edoardo.