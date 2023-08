Clizia Incorvaia ha svelato perché lei e Paolo Ciavarro, dopo tre anni d’amore e un figlio, non sono ancora convolati a nozze.

La storia d’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è iniziata nel 2020 al GF Vip e nel 2022 è stata consacrata dall’arrivo del loro primo figlio, Gabriele. Nonostante i due siano più felici e uniti che mai e nonostante Paolo abbia fatto alla fidanzata la sua proposta di matrimonio, i due non sono ancora convolati a nozze e la stessa Clizia ha svelato perché:

“Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: “Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta”, ha confessato a Gente, e ancora: “Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti. Mia nonna Maria che vive in Sicilia, i miei amici più cari.”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia: la confessione sulle nozze

Al momento Clizia Incorvaia non sembra interessata a convolare a nozze ma ha precisato che lei e Paolo Ciavarro sarebbero felici e uniti come sempre. Clizia sogna di potersi sposare un giorno difronte ai suoi cari e in tanti si chiedono se presto, con Paolo al suo fianco, realizzerà il suo proposito.

“Paolo è un uomo raro e un papà meraviglioso anche se un po’ apprensivo. Abbiamo gli stessi interessi e lo stesso concetto d’amore, di relazione e di famiglia: ingredienti essenziali perché un rapporto sia per sempre”, ha dichiarato a Gente la modella, che in passato è stata sposata con Francesco Sarcina.