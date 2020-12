Due eccellenze si uniscono per dare vita ad una collezione di scarpe charme e audace: il glam di Alexandre Vauthier incontra la classe di Giuseppe Zanotti.

La linea glam e rock’n’roll di Alexandre Vauthier si affida alla classe di Giuseppe Zanotti, calzatura italiana storica, per rinnovare lo style shoes dello stilista francese e dare vita ad una collezione che riscriva i canoni della donna Vauthier. Una partnership che coinvolgerà i due brand dalla fase di progettazione a quella di distribuzione. C’è grande attesa nello scoprire come sarà realizzata la collezione e quale aspetto assumerà, ma attualmente trapela pochissimo se non un annuncio su Instragram che ufficializza la collaborazione.

Alexandre Vauthier: le scarpe della nuova collezione 2021

Sarà un design audace in pieno stile Vauthier, ma fortemente contraddistinto dall’eleganza delle calzature di Giuseppe Zanotti, ispirandosi ai suoi tacchi gioiello e alle sneakers super fashion. L’obiettivo è quello di raccontare pienamente una donna che va oltre etichette e convenzioni.

“Per questa partnership, ho voluto creare una selezione di scarpe molto diverse tra loro, un prolungamento naturale della mia collezione, che darà il tocco finale all’allure di sicurezza della donna Alexandre Vauthier. Le donne che indossano le mie collezioni in tutto il mondo sono al contempo sensuali e potenti“, così Vauthier in una nota dedicata ha spiegato l’essenza della partnership con Zanotti.

Donne audaci e ispiranti sono quelle che si lasceranno conquistare da una collezione che punterà su una forte attenzione ai dettagli e richiami ai tratti distintivi delle collezioni d’abbigliamento di Vauthier. Zanotti, come afferma lo stilista, è riuscito ad interpretare al meglio questo desiderio proprio perché entrambi i brand parlano alle stesse donne.

Quando sarà presentata la collezione Zanotti x Vauthier

Saranno in totale novanta i modelli della collezione che comprenderà sandali da sera, stivali, e biker, realizzati in Italia e venduta negli showroom di Milano e New York.

Sarà svelata in occasione della sfilata haute couture di Vauthier a Gennaio 2021, durante la settimana della moda parigina naturalmente in modalità phygital. La vendita partirà ufficialmente a Maggio 2021 e questa prima collezione sarà dedicata agli anni ’70 e ’80, ripensando al gusto psichedelico della vita notturna parigina.