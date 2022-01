Alex Belli aveva annunciato in un’intervista di aver lasciato un bigliettino per Delia nella Casa, questo ha fatto scattare i sospetti che fosse tutto orchestrato.

Da fuori della Casa si sono alzate le urla di qualcuno che ha insinuato con certezza che Delia e Alex si sono messi d’accordo. Il motivo sarebbe un bigliettino che l’attore ha lasciato a sua moglie nella Casa e che andrebbe a confermare che tutto era organizzato. Belli interviene chiarendo cosa è successo.

Il bigliettino di Alex Belli

Come riporta Today, mentre era in giardino a Soleil qualcuno ha gridato dichiarando: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando”.

A questo punto, spunta il presunto bigliettino con un’enigma che l’attore ha lasciato a Delia Duran prima che ci fosse anche solo l’idea che lei entrasse nella Casa. Questo ha fatto pensare male il web, arrivando alla conclusione che i due si fossero messi d’accordo. A questo punto, Alex Belli interviene sui social per chiarire le cose e dichiara: “Giusto per la cronaca: questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà!”. Ecco il post:

Giusto per la cronaca:

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022

