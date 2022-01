L’attore di “Un posto al sole” spiega i retroscena che lo hanno spinto ad annullare, almeno per ora, le nozze con la sua Serena Rossi.

Serena Rossi lo aveva annunciato sul settimanale Di Più che il matrimonio tra lei e l’attore Davide Devenuto sono state annullate. In occasione di un’intervista a Intimità, proprio lui ha spiegato quali sono i motivi per cui ha scelto di non sposarsi per ora.

Le dichiarazioni di Davide Devenuto

Come riporta Fan Page, Davide Devenuto svela i motivi che lo hanno portato ad annullare le nozze con Serena Rossi. L’attore dichiara: “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente. Sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena“.

I motivi sembrano, dunque, essere risolvibili e quindi per la coppia prima o poi il matrimonio potrebbe arrivare. Intanto, l’attrice ha comunque dichiarato: “Ho smesso di chiedermi quando saranno le nozze. Non mi lamento: io e Davide stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso“. Le cose cambieranno con il tempo? Intanto i due si godono la loro relazione in pace e serenità.

