A quanto pare dopo aver deciso di lasciare Alex, la modella venezuelana sarebbe tornata sui suoi passi, per questo Miriana ha deciso di prendere le distanze da lei con il dubbio che fosse tutto organizzato.

Miriana Trevisan ha accolto subito Delia Duran nella Casa, dimostrandosi una spalla per la modella su cui fare affidamento. Nelle ultime ore però, l’ex showgirl ha deciso di prendere le distanze dalla compagna di Alex Belli sentendosi presa in giro.

Ecco cosa è successo

Delia Duran aveva detto a Miriana che voleva lasciare Alex Belli considerando tutto quello che le ha fatto. La showgirl ha appoggiato la decisione della modella dandole supporto e vicinanza. Nelle ultime ore però, sembra che la neo-gieffina abbia già cambiato idea e che voglia tornare con l’attore. L’ex showgirl si sente presa in giro e, come riporta Blogtivvu, dichiara: “In puntata Delia tremava, aveva le mani fredde, a questo punto mi astengo, basta! Se mi sento presa in giro? Certo! Io le ho detto ‘ma non lo avevi lasciato?’ e lei ‘Eh ma io lo amo’. Ma basta, non ti parlo più!“.

Anche Nathalie comincia ad avere dei dubbi sul fatto che la modella e suo marito possano essersi messi d’accordo. Infatti, la gieffina dichiara: “Magari all’inizio avevate un accordo“. Arriva immediatamente la risposta di Delia che afferma: “Ma stai scherzando, ma dove vivi te? Forse magari perché tu non hai visto tutto quello che è successo…“

Riproduzione riservata © 2022 - DG