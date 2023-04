Grande ironia per Alessia Marcuzzi che sui social ha scherzato a proposito del suo corpo ed in particolare delle sue gambe.

Bellissima e simpaticissima, Alessia Marcuzzi torna protagonista con un video molto divertente pubblicato su Instagram sul suo profilo. Oltre a mostrare tutta la sua bellezza, la conduttrice ha fatto ironia sulle sue gambe, da sempre oggetto di attenzione e, spesso, di critiche.

Alessia Marcuzzi e le gambe “al contrario”

Alessia Marcuzzi

Attraverso un filmato pubblicato su Instagram, la bella Marcuzzi si è mostrata con un outfit molto speciale e anche sensuale che metteva in risalto le sue curve e le sue gambe.

Proprio per questo, la conduttrice ha ironizzato scrivendo nella didascalia che accompagna il video: “Lo so… mi hanno attaccato gli arti inferiori al contrario. Sono come un pupazzetto della Playmobil riuscito male!!!”. Il riferimento è alle sue gambe che sono state spesso oggetto di attenzioni da parte del pubblico.

Anche in passato, la showgirl aveva raccontato ad uno spettacolo contro il bullismo il suo rapporto con gli arti inferiori: “Sai come mi chiamavano a scuola? ‘Marcu’ te ce passa un treno sotto le gambe’… Questo non è il vero bullismo, perché non ci ho sofferto… Ma è per dire che anche un difetto ci rende unici”. E ancora: “Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone”.

Ad ogni modo sono proprio i piccoli difetti, ammesso che questo possa essere definito tale, a rendere ciascuno di noi speciale e la bella Alessia è assolutamente fantastica così tanto che la sua “sfilata” ha raccolto tantissimi commenti positivi e complimenti.

Di seguito il post Instagram molto divertente della conduttrice:

