Primi racconti social per Vittoria Deganello dopo la nascita della sua piccola Ginevra. Ecco come è andato il parto.

Il 25 aprile ha dato alla luce la sua Ginevra e oggi, a distanza di qualche giorno, Vittoria Deganello ha raccontato tramite alcune stories su Instagram quella che è stata la sua esperienza con il parto. L’influencer ha spiegato che l’arrivo della bimba è stato molto duro e le tempistiche sono state piuttosto lunghe ma ora sta bene ed è molto contenta.

Vittoria Deganello e il racconto del parto: “Dilaniata”

Vittoria Deganello

Come anticipato, dopo aver dato alla luce lo scorso 25 aprile la sua piccola Ginevra, la Deganello ha raccontato ai fan come è stata l’esperienza del parto non nascondendo una certa sofferenza.

“Partendo dal presupposto che è l’esperienza più bella che ho mai provato nella mia vita devo dire che è stato molto tosto. Tosto perché comunque è durato tutto tanto”, ha spiegato la neo mamma.

“Contrazioni regolari e dolorose. Non è che avessi una contrazione normale ogni mezz’ora piuttosto che una ogni due ore. Ogni cinque minuti ce l’avevo, da lì al parto almeno 36 ore mi ci sono volute. Immaginate come sono arrivate alla fase finale in cui dovevo iniziare le spinte. Ero dilaniata. Non avevo neanche più le forze. In quel momento lì dici ‘io non ce la faccio’. Invece poi ce la fai”.

“Poi ti mettono lei tra le braccia e non esiste più niente. Nessun dolore. Pensate che facevo fatica a dilatarmi, avevo contrazioni dolorosissime, passavano le ore che mi dilatavo di mezzo centimetro. Immaginate lo sconforto in quel momento. Ma poi…”.

“Ora non dormo in pratica da giorni ma proprio non riesco. La guardo e non dormo perché vedo lei”, ha aggiunto la bella Vittoria facendo riferimento alla piccola Ginevra.

Di seguito anche quello che era stato il post Instagram dell’influencer per annunciare la nascita della sua Ginevra:

Riproduzione riservata © 2023 - DG