L’annuncio ufficiale nella serata del 23 Novembre ma le voci trapelavano dal mattino: così Alessandro Michele chiude il capitolo più originale di Gucci

Ieri sera le storie e i profili social di addetti ai lavori ma anche di svariate personalità dello spettacolo erano tutte per lui, increduli a confermare e condividere voci che si sussurravano dal mattino e a cui nessuno voleva davvero credere. Impossibile pensare l’immagine, ormai finemente scolpita, di Gucci senza Alessandro Michele, eppure è successo e per il mondo della moda e non solo sarà la notizia più sconvolgente di questo 2022. Alla base ci sono divergenze creative, visioni differenti, ufficialmente e nei fatti è così, ma dietro l’effetto c’è in realtà una causa più solida ben nascosta sotto le parole di addio condivise sul profilo social del brand e di Michele.

Alessandro Michele lascia Gucci: il comunicato

Coinciso, essenziale e grato il comunicato stampa di Gucci, passionale, profondo e scolpito nel cuore l’addio di Michele che augura alla maison di proseguire il percorso al meglio, parlando chiaramente della necessità di prendere due strade diverse.

Queste le sue parole condivise su Instagram in un post: “Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere. Oggi per me finisce uno straordinario viaggio, durato più di venti anni, dentro un’azienda a cui ho dedicato instancabilmente tutto il mio amore e la mia passione creativa. In questo lungo periodo Gucci è stata la mia casa, la mia famiglia di adozione. A questa famiglia allargata, a tutte le singole persone che l’hanno accudita e sostenuta, va il mio ringraziamento più sentito, il mio abbraccio più grande e commosso”.

Alessandro Michele è stato direttore creativo di Gucci dal 2015 ad oggi ed è sotto l’occhio di tutti la svolta che con la sua visione originale, la sua capacità di raccontare un mondo fatto di sogni, di fantasia, di meraviglie ma anche di rispetto e di inclusione. Tante le personalità che Michele con il suo garbo, la sua voglia di creare e sognare ha conquistato e fatto ambassador del marchio: Maneskin, Achille Lauro, Emma Marrone, partendo dai nostri, Jared Leto, Harry Styles, Dakota Johnson, personaggi con i quali si è andati oltre la patina costruendo rapporti di stima e di affetto. Lo stesso amore che Michele anche nel momento dell’addio riserva alla maison, concludendo il post così: “Insieme a loro ho desiderato, sognato, immaginato. Senza di loro niente di tutto quello che ho costruito sarebbe stato possibile. A loro quindi il mio augurio più sincero: che possiate continuare a nutrirvi dei vostri sogni, materia sottile e impalpabile che rende una vita degna di essere vissuta. Che possiate continuare a nutrirvi di immaginari poetici ed inclusivi, rimanendo fedeli ai vostri valori. Che possiate sempre vivere delle vostre passioni, sospinti dal vento della libertà”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG