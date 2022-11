Vestirsi bene quando fa freddo è possibile, basta scegliere i capi giusti! Vediamo quali bisogna avere per creare outfit invernali caldi, ma alla moda.

Vestirsi bene quando fa freddo sembra impossibile, ma non lo è: basta scegliere i capi giusti per essere alla moda, senza morire assiderate! Il segreto è vestirsi a strati, indossando vestiti sottili, ma realizzati in tessuti termici, per stare calde e non infagottarsi troppo. Vediamo, allora, quali sono i must have che non possono mancare nel guardaroba invernale!

Vestirsi bene quando fa freddo: i capi must have

1. Maglie termiche. Per stare calde, sotto maglioni e felpe bisogna indossare maglie sottili in tessuto termico, ben aderenti al corpo.

2. Calze e collant coprenti. Anche gambe e piedi devono stare ben caldi se non volete patire il freddo. Con abiti e gonne indossate calze coprenti, meglio se in lana o in tessuti termici, con pantaloni potete optare per calzettoni, sempre in lana o caldo cotone. Siete particolarmente freddolose? Mettete un paio di parigine sui collant!

3. Maglioni e cardigan (a strati). Quando fa molto freddo, l’ideale è vestirsi a strati: maglia termica, maglione dolcevita sottile in lana pettinata e cardigan oversize in lana grossa, da togliere negli ambienti chiusi se fa troppo caldo.

4. Mantelle. Per indossare cappotti e giacche non molto pesanti nelle giornate freddissime, mettete anche un’avvolgente mantella di lana, è tornata di moda!

5. Piumini ultraleggero. I piumini ultralight in autunno e primavera sono perfetti da soli, ma potete sfruttarli anche in inverno indossandoli sotto i cappotti e i parka, per stare più calde.

6. Stivali e scarponi. Dite arrivederci a sneakers, ballerine e décolleté: le scarpe perfette per l’inverno sono gli stivali.

Gli anfibi e gli scarponcini stringati con para di gomma sono l’ideale quando piove o nevica, mentre stivali flat o col tacco saranno i vostri migliori amici in tutte le altre occasioni.

7. Cappotti di pelliccia. Le pellicce ecologiche sono una delle principali tendenze del momento e sono anche caldissime. Dovete averne almeno una!

8. Sciarpe maxi. Per ripararvi dal vento freddo, è indispensabile la sciarpa. Sceglietela maxi, da usare anche come mantella sui cappotti.

9. Cappelli. Anche la testa deve stare al caldo, quindi non dimenticate mai il cappello! Il classico berretto di lana è il più caldo, ma sono molto belli anche quello a falda larga e il basco.

10. Guanti. Infine, non uscite mai di casa senza portare con voi un bel paio di guanti di pelle, rivestiti di morbida lana. Comodi sono anche quelli “senza dita”, utili per usare lo smartphone o per scrivere al computer sfruttando le temperature fredde.

