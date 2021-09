L’annuncio di Alfonso Signorini: “Si tratta di un impegno inderogabile”.

Aldo Montano, ex schermidore, ha intrapreso da poco la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, incoraggiato dalla moglie Olga: infatti l’atleta aveva qualche remora nel voler lasciare momentaneamente la famiglia, soprattutto per il figlio Mario arrivato da pochi mesi. Alla fine però, Aldo Montano si sta rivelando un buon concorrente, non avendo creato sino ad ora dinamiche di astio o ambigue verso gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello.

Tuttavia, il conduttore del programma, Alfonso Signorini, nella puntata di lunedì sera ha comunicato che il concorrente in questi giorni lascerà la casa, ma solo per pochi giorni. Ma qual è il motivo di questa improvvisa decisione, giunta già agli esordi del programma? Per fortuna, nulla di drammatico, anzi: si tratta di ragioni istituzionali. Come riporta l’Ansa, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha dichiarato: “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la delegazione del Coni con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo il 23 settembre alle 18 al Quirinale“.

L’ex Campione aveva già quindi preso questo impegno, chiaramente inderogabile, prima dell’inizio del programma, alla luce della medaglia vinta alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo l’annuncio di Signorini in diretta infatti, Aldo Montano è stato giustamente applaudito e acclamato da pubblico e concorrenti, per la premiazione che porterà all’Italia un altro motivo di orgoglio, soprattutto quest’anno. Dopo l’incontro con Mattarella, il concorrente farà ritorno nel programma.