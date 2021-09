Il giovane artista ha già in mente nuovi progetti per il futuro: forse lo vedremo a Sanremo 2022.

A tre giorni dall’uscita del suo nuovo singolo, Raggi Gamma, che presenterà ovviamente ad Amici, il cantante rilascia un’intervista per il Messaggero, dove racconta del suo rapporto con Maria dei Filippi e anticipa cosa accadrà in futuro nel suo percorso. La conduttrice e il ragazzo sarebbero ancora in buonissimi rapporti: “Continuo a sentirla. Lei per me è una figura centrale, le faccio ascoltare le canzoni in anteprima e le chiedo consigli“.

Arriva poi la domanda che ci stiamo ponendo tutti quanti: vedremo l’artista salire sul palco dell’Ariston, e chissà, anche trionfare? D’altronde, sono stati molti i cantanti di Amici che hanno avuto questo destino, utilizzando Sanremo come definitivo trampolino di lancio per il successo. Beh, pare che dovremo aspettare. Afferma il ragazzo: “Per ora non è in programma, ma potrei cambiare idea. Prima di calcare quel palco così importante, bisogna essere preparati psicologicamente, ed ora non ne ho il tempo. Adesso uscirà il mio singolo, poi l’album e successivamente il tour. Sul palco salirò quando avrò un brano giusto che mi rappresenti”.

Insomma, haters a parte, sembra che il ragazzo stia percorrendo la strada giusta per il successo, e in modo maturo, Bravo!