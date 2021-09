L’attrice difende il padre con le unghie dagli attacchi degli ex coinquilini.

Nonostante Amedeo Goria si sia scusato e abbia chiarito in diretta con Ainett Stephens, le pioggie di critiche continuano ad arrivare, alimentando la bufera sul giornalista. Stavolta a lanciare la bomba sono gli ex coinquilini Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione, ed il calciatore Enock Barwuah. L’attrice, stanca di dover difendere ripetutamente se stessa e il padre, controattacca sia in un’intervista radiofonica con RTL 102.5 sia con delle storie sul profilo Instagram. Questa volta pare che non si sia risparmiata di nulla.

Ecco cosa leggiamo sulla prima storia. La ragazza non cita direttamente nessuno, ma è chiaro a chi sia rivolto il messaggio: “Quanta ricerca di protagonismo tra alcuni ex compagni di Casa! Quando si sbaglia meglio tacere che rivangare brutte pagine. Certo che i riflettori fanno proprio male!”. Nella seconda storia, il tono si inasprisce, citando delle frasi poco gradite che le sono state rivolte: “Ma vaff****lo’, ‘Donna di m***a!’, ‘Donna di cosa’, ‘Stai zitta!’. Mi hai insultato ed offeso in modo indegno gridandomi le peggio cose. Non hai mai chiesto scusa, nemmeno per i modi aggressivi. Io non ho mai parlato per eleganza e non ho nemmeno mai ritirato fuori il discorso. E ora parli? Mi attacchi? Ma con che coraggio?”

Secondo voi dovremo aspettarci altre repliche? Amedeo Goria saprà difendersi quando uscirà dal programma?