Il concorrente fermato da Sophie Codegoni dopo una frase inopportuna su Soleil Sorge.

Gianmaria Antinolfi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e imprenditore, non manca con il suo appuntamento quotidiano con la mancanza di rispetto verso le donne, soprattutto verso la sua ex fiamma e coinquilina Soleil. Dopo lo scontro di fuoco avvenuto in diretta ieri sera, in cui la modella ha finalmente rivelato le ragioni sulla fine della relazione con Gianmaria e lo ha pesantemente attaccato (e anche a buon ragione), il concorrente stava già cercando una nuova occasione per mettere Soleil in cattiva luce.

Antinolfi ha infatti preso da parte l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, e parlato con lei del suo ex-flirt in modo estremamente volgare e scorretto. Questa è la frase che ci ha lasciato di stucco: “Dopo mesi la carina ha richiamato e si è fatta sc***** molte volte, ok? Non dovrei dire queste cose, però è la verità!“. Per fortuna la concorrente ha capito benissimo cosa stava per succedere e lo ha frenato. D’altronde, era stata messa in guardia dalla stessa Soleil, che le aveva detto: “Te lo dico subito, ti ha puntato per fare la storiella“. Per fortuna che nella casa si può contare sulla solidarietà femminile, per combattere personaggi maschilisti e scorretti come Gianmaria Antinolfi.