L’amore per il suo Fabio Adami ma anche gli uomini del passato. Alba Parietti si racconta a 360° con diversi retroscena privati.

Felicemente innamorata ma guai, per ora, a parlare di matrimonio. Alba Parietti si è raccontato a Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’. Per la showgirl diversi aneddoti realtivi alla sua storia d’amore con Fabio Adami ma anche agli “uomini del passato”.

Alba Parietti, l’amore con Fabio Adami

Alba Parietti Fabio Adami

Come più volte sottolineato anche via social, la bella Alba sta vivendo una splendida relazione col suo Fabio. La showgirl ha tenuto subito a precisare, infatti: “Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo“.

E ancora sulla relazione: “A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre. Ma ci siamo innamorati come due ragazzini. Lui è un po’ fanciullino e mi ha conquistato con la sua bontà”.

“Gli uomini” del passato

Al netto di un amore presente molto forte, la Parietti non ha nascosto anche le relazioni o anche solo dei flirt del passato: “Ho conosciuto Simon Le Bon un anno a Sanremo insieme ai Duran Duran”, ha raccontato. “Mi vide e il suo manager venne subito a chiedermi di accettare di bere un te insieme al Royal. Ero giovane, ma me la tiravo già molto. Lo feci penare, poi al Royal ci andai, ma ero sicura che per lui sarebbe stato un capriccio. E io non ho mai voluto cedere ai capricci degli uomini”.

Tra le altre “conquiste” della splendida Alba, anche Julio Iglesias: “Lo conobbi a Ibiza. Organizzava una cena per sole donne bionde, ma volle anche me che ero bruna. Per fare colpo mi disse a bruciapelo: ‘hai i denti finti’. Fece di tutto per conquistarmi come aveva già fatto Alain Delon. Siamo rimasti in ottimi rapporti. Iglesias è un simpatico. La gente viene beccata con la droga e lui, invece, è stato fermato recentemente in un aeroporto con valigie piene di cibo!”, ha scherzato ancora la Parietti.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la showgirl: